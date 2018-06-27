女兒跌倒 老母求救反被送醫 數日後女兒已成腐屍

2018-06-27 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡近日發生一起人倫悲劇，一名女子在家中跌倒，擔心女兒傷勢的年邁母親下樓求救，結果心臟突然出問題被送往醫院。這位老母親狀況穩定後，在醫院求助護理師找人到家裡看看她那跌倒的女兒，沒想到跌倒女子被發現時，已成一具飄散陣陣臭味的腐屍了...。

根據新加坡《聯合早報》報導，今年35歲的女子林麗鳳與老母楊亞嬌住在循環路第49座組屋10樓。在本月19日晚上約莫11點，林女突然跌倒在自家臥室門口，不知所措的楊女趕緊跑下樓找人求救，沒想到原本心臟救有問題的她，在這個緊要關頭卻發生心律調節器沒電，被鄰居叫救護車緊急送到醫院救治。

而當時叫救護車送楊女到醫院的鄰居是與楊女住在同一層樓的60歲男子，他表示，當時要與兒子及友人去吃夜宵，下樓時看到臉色不對勁的楊女，才知道大事不妙，便叫兒子趕緊呼叫救護車，將楊女送到醫院，但當時並未聽到楊女提及女兒的事，猜測可能是當下楊女自身的情況也很危急，根本來不及說自己女兒的事。

待楊女狀況穩定後，她馬上請醫院的護理師找志工到自己家裡看女兒的狀況，但之後志工到楊女報的住處後，無論敲門按鈴都無人回應，以為可能是林女出門。直到25日傍晚志工再次來到住家，卻聞到屋子裡飄出惡臭味，馬上報警破門，可惜為時已晚，林女面部朝下，屍體倒在臥室門口，死狀悽慘。

警方研判林女跌倒的當下早已陷入昏迷，並且將此案列為非自然死亡案處理，詳細案情還有待警方釐清。