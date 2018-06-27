紐西蘭狂人想見美國女網友 跨海硬闖她家被開2槍重傷

2018-06-27 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕很有行動力的怪人？紐西蘭有名25歲男子為了見一名住在美國的14歲的女網友，竟連搭3趟飛機與1趟客運千里迢迢的趕到她家門口，結果因意圖非法入侵被女網友媽媽槍擊重傷；現在他不但被送到醫院急救，還可能面臨最高死刑的刑責。

綜合外媒報導，這名25歲的男子特洛伊史金納（Troy Skinner）住在紐西蘭的奧克蘭，他透過網路通訊軟體「Discord」認識一名14歲的美國女孩；兩人聊天了3、4個月後，女孩想與他斷開聯繫，但史金納仍試圖以各種方法重新聯繫上這名女孩，最後決定直接去女孩家找她。

史金納首先從紐西蘭奧克蘭搭飛機到達澳洲雪梨，接著再轉機飛越太平洋，於6月20日到達美國西部的洛杉磯，接著再轉機在6月22日飛抵美國東部的華盛頓特區，最後再搭乘客運於22日下午到達位在維吉尼亞州首府里奇蒙（Richmond）的女孩住家。

史金納到達時女孩並不在家，只有女孩的媽媽在家作畫，他首先在前門敲門，見無人回應後繞到住家後方查看，最後他在屋後的玻璃門發現屋裡有人；他大喊「我搭了48公里的客運，我需要幫助！」，但媽媽仍沒有開門，並要求他離開，不過史金納仍不放棄，甚至拿起石頭試圖破壞玻璃門；媽媽嚇的拿起手槍，在上膛後警告他離開，但史金納已擊破玻璃門，並試圖將玻璃門解鎖，最後媽媽對著他開連開2槍，其中1發打中他的脖子。

史金納被槍擊後逃離屋子，警方發現他倒在附近的一個院子裡，隨後便將他送進醫院急救，雖然傷勢嚴重但有望救回；警方在他身上發現一把7公分的折疊刀、膠帶與胡椒噴霧，這些物品是史金納抵達女孩家前在當地超商買的。

當地警長阿格紐（Agnew）表示，他長途跋涉的來到這女孩的家裡，攜帶著這些工具，意圖闖進他人家裡，猛烈的行逕還嚇的屋內人拿出槍枝自衛；顯見這起案件是非隨機性而是具有計畫性，且他的意圖非常糟糕。

維吉尼亞州對槍枝的看法非常開放，州法規定人民可以合法且公開的攜帶槍械，並不需執照便可在商店購槍；目前警方考慮將控告史金納最高可判死刑的非法入侵住宅、持致命武器進行強姦、搶劫與殺人罪，且此案件也被提報與FBI，以釐清是否有觸犯聯邦重罪。