12歲天才少女救地球 研發紅外線機器人搜尋垃圾

美國12歲華裔女童杜安娜自行研發塑膠探測機器人，協助清理海洋垃圾。（圖擷自YouTube）

2018-06-27 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻薩諸塞州12歲華裔女童杜安娜（Anna Du，音譯）研發出「紅外線垃圾探勘機器人」，能夠在汪洋之中找到微塑膠（microplastic）集中的地點，希望守護海洋環境，這發明讓她入圍Discovery 3M青年科學家挑戰賽前10名，超齡的想法與技術被稱作天才少女。

綜合外媒報導，隨著環保意識抬頭，如何拯救地球環境變成許多發明家主要專攻的領域之一，年僅12歲的安娜也不例外。喜愛科學與海洋的安娜常常到波士頓港沙灘散步，發現沙灘上常常充斥塑膠垃圾，雖然她耗時清理，但卻沒有辦法全部處理完畢，當時她就萌生了該如何有效率處理塑膠垃圾的想法。

安娜想起塑膠內的化學鍵有吸收紅外線的特性，便開始製造一架紅外線探測機器，希望能有效協助找尋海洋中的塑膠及微塑膠。

年紀輕輕就有如此的天賦，安娜的研究獲得評審的賞識，10月將進入決賽，在決賽前安娜會和其他成年科學家一起改進探測機器人的功能。

談及夢想，安娜表示希望自己能進麻省理工學院，修讀與海洋科學相關的科目，將來成為一個工程師後，利用自己所學幫助海洋生物、拯救人類。

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