日本「隼鳥2號」飛行3年半 今抵小行星「龍宮」

日本JAXA探測器「隼鳥2號」今（27）日抵達小行星「龍宮」附近，最快9月登陸嘗試採集岩石，並在2020年底帶回地球。圖為JAXA所提供的「隼鳥2號」抵達「龍宮」想像圖。（美聯社）

2018-06-27 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）2014年發射的探測器「隼鳥2號」，在經歷3年半共32億公里的旅程後，今（27）日終於抵達距離地球約3億公里的小行星「龍宮」附近，最快9月登陸嘗試採集岩石，並在2020年底帶回地球研究。

綜合日媒報導，「隼鳥2號」2014年12月從鹿兒島發射升空後順利飛行，終於在今日上午8時35分抵達目標位置，即距離「龍宮」20公里處，探測器也處於正常狀態。計畫經理吉川真說，「一半感到放心，但想到終於要正式開始了，也會有緊張感」。

今後1年半，「隼鳥2號」將停在「龍宮」附近，使用搭載的攝影機等進行觀測，調查其重力和表面形狀，並計畫9月至10月實施3次登陸，採集表面岩石，以及射出金屬彈，挖掘地下深處，採集內部物質。如果進展順利，將在2020年底把岩石帶回地球。

「隼鳥2號」是第一代「隼鳥號」的後續機型。「隼鳥1號」成功採集小行星「絲川」的微顆粒物，在2010年帶回地球。這類小行星過去從未面臨高溫，保留著太陽系誕生時約46億年前的有機物和水等，被稱為「時間膠囊」。

與「絲川」不同是，「龍宮」可能存在較多含有有助於孕育生命的水和有機物的物質。如果將其碎片岩石帶回地球進行分析，有望獲得解開眾多謎團的線索，例如太陽系如何形成、地球的生命如何通過有機物和水誕生等。