少了中客 南韓旅遊人次估保底1000萬

非中國遊客成長快速，南韓今年觀光人次預計破1000萬。（歐新社）

2018-06-27 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕不滿南韓與美國合作部署薩德系統，中國在去年祭出限韓令，對南韓觀光造成不小損失，但這也造就了南韓的旅遊新契機，2016年不但是非中國遊客旅韓人數最高的一年，這股熱潮也延續到今年，觀光人次預料可突破1000萬。

根據《朝鮮日報》報導，南韓文化觀光體育部觀光政策局長琴基衡表示，去年觀光市場受到中國限韓令衝擊，但其他國家到訪南韓亦有增加，整體來說仍是向上成長，且今年4、5月的非中國地區旅客還勝過去年同期。

其中，因複合性問題下滑的日本市場快速回溫，今年3月日本訪韓遊客為29萬人次，是近5年來最高紀錄，朝鮮半島局勢緩和也是助因之一。中東地區訪韓人次也有所成長，5月達25萬人次，較去年同期增加15.6%。

雖然非中國地區遊客創新高，但人均支出卻呈現下降，2017年數據顯示，人均支出從1652.3美元下滑至1481.6美元。琴基衡分析，因花費較少的日本、東南亞遊客增加，才造成這樣的現象，這部分中國確實影響很大。報導指，遊韓以購物為目的的比率從75.7下降至72.5；美食從51上升至58.2%