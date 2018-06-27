馬國前首相納吉布住家 尋獲83億珠寶、精品

納吉布日前接受外媒採訪時，否認貪腐指控。（路透）

2018-06-27 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞前總理納吉布（Najib Razak）涉嫌挪用馬國主權基金「一馬發展公司」（1MDB）鉅款，今天馬國警方表示，在納吉布家中查獲的物品，價值高達11億令吉（約2.735億美元、約新台幣83億1558萬元）的物品，包括珠寶和奢侈品牌手袋，金額創下東南亞國家的歷史之最。

綜合外媒報導，馬國警方花了36天來評估所有物品的價值，總價約介於9億1000萬到11億令吉之間，約是台幣83億，金額相當驚人。

馬國警方商業犯罪調查組組長阿瑪爾（Amar Singh）表示，查獲的物品包括12000件珠寶、567個愛馬仕、Prada、香奈兒等品牌的手提包，這些珠寶價值1.094億美元，若按市場價值計算，還有可能翻倍。另外，查獲物品還包括價值1.160億令吉（約2880萬美元）的26國貨幣現金。

納吉布的長期執政聯盟，上個月大選吞下敗仗，落選和他被控大規模貪腐密切相關。納吉布涉嫌挪用馬國主權基金「一馬發展公司」（1MDB）達數十億美元，並藉這筆錢購買美國房地產與藝術作品等，其妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）熱愛精品引起馬國人民公憤。