川金會如夢一場？衛星照顯示北韓正升級核武設施...

衛星影像顯示，北韓正迅速升級寧邊郡核設施的基礎建設。（路透）

2018-06-27 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩在「川金會」中簽署共同協議，宣示要達成朝鮮半島無核化。但衛星影像顯示，北韓仍在升級核武基礎設施，與協議背道而馳，這讓監督團體感嘆，比起川金會簽署的「遠景」，達成具體協議才是最重要的事情。

綜合外媒報導，北韓先前為展現誠意，決定炸毀平安北道寧邊郡核設施的冷卻塔，並把外面向外界公布。但監督團體《北緯38度》（38 North）所公布的衛星影像來看，北韓正「迅速地」升級寧邊郡核設施的基礎建設。

《北緯38度》編輯Jenny Town在推特上感嘆地說，「北韓仍持續建設他們在寧邊郡的基礎設施，這就是為什麼具有願景、遠見的聲明，不如確切、實際的協議重要。」有專家則說，不應把北韓現在的動作與他們做出的無核化協議扯上關係，認為北韓的核武設施是照計畫進行，要等到平壤下達指令才會產生變化。

雖然川普對川金會成果感到相當滿意，還隨即宣布暫停與南韓的聯合軍事演習，但《紐約時報》評論指出，「川金會」聯合聲明僅「重申」自1992年以來，北韓一再提出的半島無核化承諾，內容空洞，也沒有放棄核武的相關細節，且川普還做出重大讓步，直言「川普被金正恩耍了」。

但美國日前決定，延長對北韓的「國家緊急狀況」，原因為北韓的核武器製造原料與政策仍對美國造成威脅，因此再延長經濟限制1年。