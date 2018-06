丟臉！中國人沒踢世界盃 爆粗口羞辱日本女球迷

2018-06-27 14:18

〔即時新聞/綜合報導〕2018年俄羅斯世界盃足球賽正打得火熱,日本表現精采,不僅踢和塞內加爾,還踢贏哥倫比亞,但在場外卻出現中國球迷以中文髒話羞辱日本女球迷的情形,由於該名日本女球迷不懂中文,只能在笑臉看著鏡頭,引發網友批評:「丟臉!」

綜合媒體報導,當時進行世足H組賽事,日本對塞內加爾,一名中國男球迷在俄國莫斯科街頭,向一名穿著日本國家隊的女球迷以中文問道:「你是日本人嗎?」女球迷微笑沒有回應,接著該中國人繼續說,「你們今天球賽裡輸死,X你祖宗!輸死你小日本...」,後來有另一人用俄語問女球迷是不是日本人,女球迷則回答「是」,影片隨即結束。

不少中國網友看過影片後,批評該中國球迷,「世界盃沒中國,但中國的戲還真多」、「這段影片翻譯成日語及英語西班牙語發送到水管會怎樣呢!中國人的臉都是自己丟的,無誤!」、「太沒素質了,為你我都是這中國人感到噁心,你真不配走出國門」、「你倒是衝俄國大漢喊一喊啊」、「這個人對國內女性也不見得會友善」、「中國人內心是真的陰暗,幾十年的仇恨教育」。

Chinese soccer fans insulted Japanese fans: Are you Japanese? You'll lose today, f**k you, you're doomed 'Xiao Riben' (short Japanese). It's disrespectful...#WorldCup #WorldCup2018 #WorldCupRussia2018 #JPN #JPNPOL pic.twitter.com/gKISKm9grf