丟臉！中國人沒踢世界盃 爆粗口羞辱日本女球迷

世足賽場外出現中國球迷以中文髒話羞辱日本女球迷的情形，由於該名日本女球迷不懂中文，只能在笑臉看著鏡頭。（圖擷取自微博）

2018-06-27 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕2018年俄羅斯世界盃足球賽正打得火熱，日本表現精采，不僅踢和塞內加爾，還踢贏哥倫比亞，但在場外卻出現中國球迷以中文髒話羞辱日本女球迷的情形，由於該名日本女球迷不懂中文，只能在笑臉看著鏡頭，引發網友批評：「丟臉！」

綜合媒體報導，當時進行世足H組賽事，日本對塞內加爾，一名中國男球迷在俄國莫斯科街頭，向一名穿著日本國家隊的女球迷以中文問道：「你是日本人嗎？」女球迷微笑沒有回應，接著該中國人繼續說，「你們今天球賽裡輸死，X你祖宗！輸死你小日本...」，後來有另一人用俄語問女球迷是不是日本人，女球迷則回答「是」，影片隨即結束。

不少中國網友看過影片後，批評該中國球迷，「世界盃沒中國，但中國的戲還真多」、「這段影片翻譯成日語及英語西班牙語發送到水管會怎樣呢！中國人的臉都是自己丟的，無誤！」、「太沒素質了，為你我都是這中國人感到噁心，你真不配走出國門」、「你倒是衝俄國大漢喊一喊啊」、「這個人對國內女性也不見得會友善」、「中國人內心是真的陰暗，幾十年的仇恨教育」。

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