美國防部長訪中 德媒：交談南海和台灣

美國國防部馬提斯正在中國訪問。（法新社）

2018-06-27 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長馬提斯（James Mattis）正在中國北京訪問，他是2014年以來首位到訪的美國防長，正值美中關係緊張之際，使得這趟訪中行格外受到矚目，而據德媒下的註解，指馬提斯與北京的「交談」重點是將是南海與台灣。

馬提斯從昨天（6月26日）到達北京，預定訪問3天到本月28日，行程中，可能面見中國領導人習近平，並與中國軍方高層進行會談，可能與中國共商解決北韓核問題，由於，馬提斯正是日前下令撤回邀請中國參與2018年環太平洋軍演的首領，《德國之聲》認為，此舉惹惱北京，更點名此次到訪的重點就是「『交談』南海與台灣」。

綜合媒體報導指出，美中關係正處於緊張階段，除了美中貿易戰正在進行中，華盛頓對台灣更有多項示好政策，增加北京的不信任態度，同時，在馬提斯訪中期間，今年環太軍演也正在舉行，美方有雷根號航母巡航南海，中方不示弱，播放東風-10A實彈射擊畫面，並公開解放軍驅逐艦編隊自6月17日以來穿經巴士海峽、台灣海峽等海峽水道，進行實戰化訓練。

據報導，馬提斯受訪表示，他到訪北京是為了「交談」，且是「開誠布公的對話」。