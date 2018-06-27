7歲童仍在吸母奶 媽媽挨批反嗆：我很自豪！

澳洲阿得雷德市一名46歲女子布麗姬，她的兒子傑斯至今已7歲，但仍在吸母奶，引發外界質疑。示意圖。（法新社）

2018-06-27 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲阿得雷德市一名已有20年哺乳經驗、46歲女子布麗姬（Lisa Bridger），她的兒子傑斯（Chase）至今已7歲，但仍在吸母奶，引發外界質疑批評。不過布麗姬認為，此舉有助於愛子保持冷靜、感到開心，她會持續餵到對方不需要才斷奶，「我一點都不覺得羞恥，相反地，我很自豪！」

綜合媒體報導，傑斯與4歲弟弟斐尼克斯（Phoenix）分別罹患程度不一的自閉症。布麗姬透露，她在傑斯出生半年後，察覺兒子有點怪，不喜歡被抱、不愛躺在嬰兒車，喝母乳能讓他快樂，「若他情緒崩潰，此舉有助於他得到慰藉」，她發現透過餵母乳的方式，可以穩定住兒子的情況，決定持續餵下去。

報導指出，然而，這樣的作法卻容易招人議論，布麗姬說確實有人罵過她的行為根本是虐兒，還有人指責她有戀童癖，但她認為自己做的事，「自然又正常；對我倆都有助益」，也獲得不少稱讚與支持，未來將繼續教育她人，「我只是想對只能躲在門後餵奶的女性，提供一些協助」。

報導指出，喝母奶不只可以增強小朋友的免疫力，先前一項研究還指出，餵母乳對媽媽也很好，它可以降低罹患心臟病與中風的風險。