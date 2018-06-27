拒改中國台灣 印度航空一句話打槍「一中」追殺...

印度航空認為，是否更名中國台灣得交由政府決定。（法新社）

2018-06-27 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國對全球航空業者發出的「一中」追殺令，多數業者已屈服，僅少數如美國三大航空、印度航空等不願配合，其中，印度航空至今不願更名的原因，是公司認為這個問題應該由政府來做決定。

根據《彭博》報導，目前美國三大航空聯合航空、達美航空、和美國航空仍堅持立場，將台灣列為地區或國家，但此舉可能會造成嚴重後果，包括面臨中國祭出的飛航管制、停機坪、空橋檢查拖延、旅客在出入境通關時可能也會被拖延，導致流失大量中國乘客。

報導中指出，其實三大美航並不寂寞，因為印度航空至今也沒有將台灣列為中國領土。印航發言人說，是否更名應該由政府來決定，但印度外交部發言人庫瑪爾（Raveesh Kumar）並沒有對這個評論做出回應。印度航空目前與長榮航空透過班號共用直飛台北。

《華爾街日報》日前報導，針對更名議題，聯合航空發言人表示，「我們已將處理這個議題的責任推回給美國政府，因為這是得由兩國政府處理的外交問題」；達美航空發言人則說，他們就此事與美國政府密切磋商；美國航空發言人雖不願評論，但美航CEO帕克先前表示，「我們收到了中國的通知，但美國政府已經對這個議題做出回應，因此，我們將遵循政府的立場來處理這件事，此時此刻，是美國政府和中國政府的事情。」