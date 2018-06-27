非法移民家庭被拆散 美17州聯手告川普政府！

川普的移民政策挨批，美國17個州已聯合控告。（歐新社）

2018-06-27 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府的「零容忍」政策，造成非法移民的小孩被迫與父母分離，政策引發各界批評，美國華盛頓州等17個州政府也聯合控告美國總統川普的行政當局，要求各地官員立刻讓非法移民家庭團聚。

綜合外媒報導，各州在美國華盛頓州西雅圖提出訴訟，這是各州首次對川普的這項行政命令提出法律挑戰。17個州包括華盛頓州、紐約州、加州、麻州、德拉瓦州、愛荷華州、伊利諾州、馬里蘭州、明尼蘇達州、紐澤西州、新墨西哥州、北卡羅萊納州、奧勒岡州、賓州、羅德島、佛蒙特州、維吉尼亞州，另外還加上華盛頓特區。

紐澤西州檢查總長葛瑞沃（Gurbir Grewal）在一封電子郵件聲明中表示，「政府將家人分開的做法非常殘酷，每一天，政府都在公布新的、矛盾的政策，然後再公布另一個政策加以修正。但我們不應忘記：這些政策關係到真正的人命。」

最近幾週，美國當局已將大約2300名兒童與父母分開，此行政命令引發全球不滿，網路上也有不少兒童哭泣的錄音和照片，許多父母被關押在離孩子數千英里外的地方，長時間無法與孩子見面。

報導提到，川普上週雖已簽署新命令，終止骨肉分離的做法，但事實上「零容忍」政策仍存在，且各州檢方認為，行政命令仍無法讓已遭分離的家庭團聚。