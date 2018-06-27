孤身抵擋600德軍、戰車進攻 已故二戰老兵被追授「榮譽勳章」

週二川普追授榮譽勳章給已故陸軍中尉康納，由遺孀寶琳代表收下。（歐新社）

2018-06-27 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週二追授榮譽勳章給已故陸軍中尉康納（Garlin M. Conner），表揚他在二戰期間的顯赫戰功，美國陸軍指出，康納在二戰中打了10場戰役、受了7次傷，獲得4枚銀星勳章、1枚銅星勳章，3枚紫心勳章和1枚傑出服役十字勳章，而這枚傑出服役十字勳章則在近期升級為榮譽勳章，週二舉辦追授儀式，由遺孀寶琳（Pauline Conner）代表收下。

綜合外媒報導，康納當時在美國陸軍第3步兵師第7步兵團第3營服役，征戰足跡從北非登陸、入侵西西里島、義大利安齊奧戰役、羅馬、南法、突出部之役，最後則到了中歐。而康納最為人所知的，是他在1945年1月在法國烏桑（Houssen）的戰鬥中阻擋600名德軍和6輛戰車的進攻。

第3步兵師現任師長昆塔斯少將（Lee Quintas）表示，戰鬥當天康納本來不該出現在戰場，因為在那次戰鬥之前，他被一名狙擊手擊中了胯下，當時營長和康納表示要把他留在營部任職，這樣也有時間養傷，但是在烏桑的戰鬥爆發後康納志願去前線作戰，昆塔斯指出，當時康納幾乎像「逃出醫院」。

康納抵達戰場後，身上只有一把槍和一條電話線，但是他在一條戰壕中呼叫砲擊，阻擋了600名德軍和6輛坦克的進攻。軍史專家維拉德（Eric Villard）指出：「康納衝到美軍陣地的最前沿，在最危急的時刻，德軍步兵離他的位置不到10公尺，而他在進攻最後階段呼叫砲擊，基本上等於對他自己開砲。」而面對德軍一波接著一波的進攻，康納不斷用砲擊阻擋德軍，在3個小時的戰鬥過程內，康納所呼叫的砲擊殺死了50名德軍、擊傷100多人，同時也保護友軍不被攻擊。昆塔斯強調，當天康納呼叫砲擊絕對是第三步兵師當天打勝仗的關鍵。

康納戰後與妻子寶琳（Pauline Conner）結婚，寶琳回憶，當時他不太明白為何丈夫會被鎮民奉為英雄，兩人在肯塔基州過著簡樸的生活，康納也沒有對他人說起他在北非、義大利及西歐的顯赫戰功，而康納在1998年11月5日以79歲高齡去世。

在康納死後，包括康納的堂哥路瑟（Luther Conner）在內的家族團隊向美國政府不斷提起訴求，要求把康納的傑出服役十字勳章升級成榮譽勳章，而美國總統川普在今年3月決定追授榮譽勳章給康納，並在週二舉辦追授儀式，由寶琳代表收下。