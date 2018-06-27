看不下去！中國自封新四大發明 中官媒總編罕見痛批

去年開始，中國媒體上開始出現中國有「新四大發明」一說，包括高鐵、移動支付、電子商務及共享單車（美聯社）

2018-06-27 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕去年開始，中國媒體上開始出現中國有「新四大發明」一說，但早已遭外媒打臉，稱「新四大發明」：高鐵、移動支付、電子商務及共享單車，均非出自中國之手。近日有中國官媒總編輯罕見地痛批，「新四大發明」、「世界第一」說法，是在欺騙自己。

綜合中媒報導，對於中國的「新四大發明」、「世界第一」說法，中國官方《科技日報》總編輯劉亞東日前發表演講直批「忽悠了領導，忽悠了公眾」。劉亞東說，中國有「新四大發明」一說，但「明明是在別人的地基上蓋了房子，非說自己有完全、永久產權」。

劉亞東認為，誇大中國建設，也為國際上的中國威脅論提供話柄。這番說法引發中國網友兩極看法，有人大讚「真正的媒體人」，也有人批他「長他人志氣」。

《自由亞洲電台》報導，中國媒體《企業與法律》總編輯金仲兵也對此發表看法，他認為劉亞東說出了中國的實情，但某些部門為了宣傳，而誇大、邀功，滿足政治需要，造成科技界的虛假抄襲。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，核心科技還是美國領先，中興事件便反映出美中科技上的差距。