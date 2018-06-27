爭產？女保鑣鬧市「行刑式」槍殺她媽的4位姐弟 1死3傷

女保鑣開槍殺4位姨舅，造成1死3傷，被捕時，神情冷靜。（圖擷取網路畫面）

2018-06-27 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港太古城鰂魚涌公園，昨天白天發生一起驚人凶殺案，一名香港少數正牌女保鑣，疑似為亡母爭產，開槍轟她的4位姨、舅，其中，大姨當場不治死亡，另3位姨舅送醫急救。

綜合港媒報導，這名44歲詹姓女保鑣，她的母親已經在2015年去世，但她認為，外婆當年留有遺產約價值600萬港元（約台幣2220萬元）房產，不過，這筆遺產被阿姨、舅舅們設計侵吞，她的母親沒有獲得應得遺產，昨中午約2位舅舅（74歲、64歲）及2位阿姨（80歲及60歲）談判，但談不攏，帶他們到附近公園繼續談判，還是沒談攏，開槍轟他們，其中，頭部中槍的大姨當場死亡，2位舅舅重傷，小姨逃得快，左臂中槍，但頭部擦傷。

據報導，詹女原姓李，但最近才改母姓，本身是一家保鑣公司負責人，且是香港少數正牌女保鑣，曾受過軍事及槍械訓練，懂得多種槍械射擊及拳腳功夫，昨天是以「掌心雷」手槍近距離對4長輩各轟1槍，如同「行刑」。

事件發生在市中心，引發民眾震驚，路人奔逃求救，路過的一名退休警察，出手將她制服，再交給趕到的警方搜身，詹女被捕後，神情冷靜。

警方判斷，詹女至少對長輩開出4槍，但是，在隨身物品中的一盒50顆子彈的彈匧，卻不見9發子彈，正進一步追查，同時追查掌心雷手槍來源。