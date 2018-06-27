日本襲警奪槍案釀2死 嫌犯是前自衛官

2018-06-27 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本富山縣26日下午發生襲警奪槍案，造成警察和保全人員2人死亡。警方查出，已被逮捕的21歲兇嫌島津慧大是日本前自衛官，目前正以涉嫌殺人進行調查。

《NHK》和《共同社》報導，島津慧大在當地時間26日下午2時（台灣時間下午1點）左右持刀闖入富山縣富山市久方町的富山中央警署奧田派出所，涉嫌刺殺46歲的派出所所長稻泉健一，並搶走警槍向稻泉射擊，之後走出派出所，持槍射擊附近小學正門附近的69歲保全人員中村信一。

稻泉健一與中村信一在送醫不久後死亡。前者死因是遭刀子刺傷導致出血性休克致死，後者死因是被槍擊中頭部。島津則在小學內被趕到的警察用槍擊中制伏，目前重傷昏迷。警方初步查出他犯案時身上帶有不同的凶器。

警方表示，21歲的島津慧大是富山縣立山町末三賀的前自衛官。據自衛隊相關人士透露，島津2015年3月加入陸上自衛隊，同年4月起在金澤駐地工作，曾接受使用短槍的訓練，去年3月退役。島津住處的鄰居說，他外表看起來很乖。

富山縣警察總部的總部長山田知裕在記者會上表示：「對警察被搶奪手槍一事深表遺憾。給附近居民帶來了不安，致以誠摯歉意。」案發現場附近民眾說，聽到幾聲槍響，人心惶惶，後來警察呼籲附近居民要躲在家中，千萬不要外出。