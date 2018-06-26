為搶回家產 美傳奇登月太空人控告子女

美國傳奇太空人艾德林（Buzz Aldrin）的家族爆發爭產糾紛。（美聯社）

2018-06-26 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國傳奇太空人艾德林（Buzz Aldrin）的家族爆發爭產糾紛，本月上法院控告一對子女和前業務經理偷竊他的財產，還抹黑他有認知障礙。

綜合外媒報導，現年88歲的艾德林是1969年搭乘阿波羅11號第2位登上月球的太空人。這次糾紛就是圍繞他名下的商業機構「艾德林企業」（Buzz Aldrin Enterprises）及非政府組織「ShareSpace Foundation」。

他的子女安德魯（Andrew）與珍妮絲（Janice），以及艾德林企業前主管柯普（Christina Korp），5月以艾德林年事已高、認知能力衰退、出現幻覺、妄想及思想混亂為由，採取法律行動申請接管資產，並要求委任他們為艾德林的監護人。

安德魯與珍妮絲在一份法律文件中表示，他們父親最近往來一群新朋友，試圖離間父親與家人間的關係。兩人還表示，艾德林一直以「驚人的速度」花錢。艾德林的長子詹姆斯（James）並沒有捲入這場爭產風波。

本月初，艾德林在佛羅里達州一家法院控告安德魯與珍妮絲以及柯普，指3人偷了他的財產還誹謗他，說他失智、罹患阿茲海默症，並禁止他結婚，破壞他的戀愛關係。他也說，「沒有人會認為我應該處於被監護之下」。

法庭已經委託精神科專家，本周內為他的健康和精神狀態進行評估。