搏命搶救跌落鐵軌老翁 女籃隊長背著跑

22歲女大學生金崎真衣當機立斷跳下鐵軌背著跌落的男子奔跑至安全地點，救了一條命。（圖取自《朝日新聞》）

2018-06-26 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本上月13日一名71歲男子不慎從月台跌落鐵軌，當時乘客稀少，22歲大4女生金崎真衣當機立斷，跳下鐵軌一肩背起男子，跑到安全地點，避免一場可能的憾事。日本高田警方事後特地頒贈感謝狀表揚救人義舉。

綜合外媒報導，上月13日晚間10點半左右，大阪大谷大學人類社會學系大4生金崎真衣在縣內葛城市近鐵二上神社口站的月台，與1名從驗票口方向走來的71歲男性擦身而過。她注意到對方腳步有點凌亂、身上帶有酒氣，在驗票時對51歲母親Mayumi說「老爺爺可能有危險」，不料話才說完，便看見男子跌落到軌道上。

金崎說：「當時想說只有自己能救這條命了。」隨後便跳下鐵軌。她搖著老先生問「你還好嗎」，但對方沒有回應。

金崎的母親Mayumi按下站內的緊急通報按鈕，金崎背起跌落軌道的男子，跑向約60公尺外的平交道，希望趕在列車進站前把人送離開軌道區。

金崎是大學籃球社的隊長，身高162公分，在社團內屬體型嬌小，這名跌落的男性體型與她差不多。她說：「雖然對體力有自信，但背著跑還是很辛苦。」

男子送醫檢查，肋骨雖有骨折，但沒有生命危險。金崎6月22日獲得高田警察署特地頒贈感謝狀表揚。她表示：「總之，當時真的很拚命，想到老爺爺能得救，真是太好了。」