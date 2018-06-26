杜特蒂再槓天主教會 嗆上帝是「蠢蛋」

菲律賓總統杜特蒂日前再度槓上天主教會，稱上帝是「蠢蛋」，惹怒這個天主教國家的一大票民眾。（美聯社）

2018-06-26 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）向來口無遮攔，日前再度槓上天主教會，稱上帝是「蠢蛋」，惹怒這個天主教國家的一大票民眾。

《法新社》報導，杜特蒂上週五（22日）演講時談到聖經裡有關上帝創造亞當和夏娃，又將他們暴露在誘惑之前，因而產生原罪的說法。杜特蒂用他具特色的詞語，挑戰神學家兩千多年來一直在努力解釋的議題，「這個蠢蛋上帝是誰？你創造了完美的東西，卻又想出一個事情，來誘惑並摧毀你作品的品質」。

菲律賓天主教會領袖們已經公開譴責杜特蒂的發言。菲國1億多人口中，大約80%是天主教徒。菲國一名主教大衛（Pablo Virgilio David）在臉書發文說，「他不尊重天主教信仰，怎麼能夠作為所有菲律賓人的總統？」

菲律賓福音派教會委員會（Philippine Council of Evangelical Churches）也在今（26）日加入譴責行列，「他對大多數菲律賓人虔誠信仰的上帝和基督信仰訕笑咒罵，完任不適合作為菲律賓人的總統」。

杜特蒂週一還為他的發言辯護，週二，菲國總統府發言人羅奎（Harry Roque）表示，杜特蒂已成立一個3人委員會，就他的發言與宗教團體進行「對話」。羅奎說，對話的主題是，如何縮小政府與教會之間的裂痕。

杜特蒂上任後發動的掃毒戰爭，造成數千人遇害，引發教會的強烈批評，他也因此一再和菲律賓勢力強大的天主教會對槓。