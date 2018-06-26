梅西輸球、鐵粉跳河輕生...遺體在梅西生日尋獲

2018-06-26 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷今年世足賽成績不理想，第2場以0比3敗給克羅埃西亞，讓一名阿根廷球星梅西（Lionel Messi）的印度鐵粉難過到跳河輕生，警消獲報後極力搜索，直到24日才尋獲。當天正是梅西31歲生日。

綜合外媒報導，印度時間21日晚間11點30分阿根廷對上克羅埃西亞，結果阿根廷慘遭痛宰，讓一名居住在科特塔耶姆鎮（Kottayam）30歲男子艾力克斯（Dinu Alex）無法接受阿根廷輸球的結果，22日他看完比賽，並走出家門後不知去向。

艾力克斯的母親當天5點起床後，找不到艾力克斯，卻發現他的房間有封遺書：「我無法忍受我最愛的阿根廷隊，竟然輸得這麼慘烈」、「世上沒有什麼可以看得了，我正步向死亡，沒人要為我的死負責」，嚇得她趕緊報警。

警消接獲報案後，對附近的納奇河（ Meenachil）展開搜索，但因為前一晚暴雨導致溪水暴漲，搜索行動一度陷入困難，直到24日早上8點許，在該鎮10公里外的河岸邊發現艾力克斯的屍體。當天恰巧也是偶像梅西31歲的生日，讓外界認為這巧合冥冥之中自有安排。

阿根廷目前面臨淘汰邊緣，戰績1敗1和，積分1分、淨勝球-3在小組墊底。但阿根廷仍有一線希望，台灣時間明（27）天凌晨2點不僅要擊敗奈及利亞，冰島也輸給克羅埃西亞，才能晉級16強。

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