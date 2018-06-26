日本天皇堂姪女絢子 10月嫁名校畢業上班族

2018-06-26 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本宮內廳今（26）日證實，明仁天皇已故堂弟的小女兒絢子即將訂婚，並於今年10月29日嫁給一名上班族，這將讓日本皇室成員減至18人。

綜合日媒報導，宮內廳下週一（7月2日）將正式宣布27歲的絢子與32歲的上班族守谷慧訂婚。守谷慧畢業於日本名校慶應義塾大學，目前就職於日本海運巨頭「日本郵船」。去年12月首次見面的兩人，預計會在當天記者會上透露更多交往細節。

宮內廳表示，絢子與守谷慧將在8月12日舉行相當於訂婚禮的「納採之儀」，計畫10月29日在東京澀谷區的明治神宮舉行結婚儀式。根據《皇室典範》規定，絢子婚後將脫離皇籍，皇室成員將減少至18人。

絢子是明仁天皇已故堂弟、高圓宮憲仁親王和妻子久子的三女，於1990年9月出生。2016年，她在城西國際大學研究所完成碩士課程，隔年起擔任該校的研究員。她還擁有幼教老師的資格。2014年，絢子的二姊典子與出雲大社的神職人員千家國麿結婚。

另外，宮內廳曾在去年9月宣布，天皇長孫女真子與其國際基督教大學同學小室圭訂婚，原定今年11月4日舉行的婚禮，今年2月卻以「沒有足夠時間準備婚事」為由，把婚禮延後到2020年。在宣布這項消息前，小室家被媒體挖出不少負面新聞。