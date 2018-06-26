為了一隻鳥媽媽 加拿大最大音樂節恐延期

加拿大全國最盛大的音樂節「Bluesfest」7月5日就要登場，現正如火如荼籌備中，主辦團隊卻遇到難解的問題─一隻雙領鴴飛來音樂節主場地下蛋。（圖翻攝自推特）

2018-06-26 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大最盛大的音樂節「Bluesfest」7月5日就要登場，現在正如火如荼籌備中，主辦團隊卻遇到難解的問題─一隻「雙領鴴」飛來音樂節主場地下蛋！

綜合外電報導，加拿大在籌備全國性的音樂節「Bluesfest」途中，發現了1隻雙領鴴飛到了音樂節的主舞台場地下蛋，由於雙領鴴在加拿大屬保育類動物，主辦單位不能任意移動它，只能等鳥媽媽把蛋孵化之後，自行飛走。

但是雙領鴴的蛋需要24至28天才會孵化，而音樂節預計於7月5日開始，雙領鴴蛋孵化的時間絕對會超過7月初。然而加拿大卡爾頓大學（Carleton University）的自然學家魯茲（Michael Runtz）表示，假如將雙領鴴的蛋移動超過一定的距離，鳥媽媽就會選擇放棄這些蛋，因此音樂節的主辦方目前正在嚴肅地研擬不同的解決方案，以確保音樂節能如期舉行。