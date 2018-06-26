少女心噴發！新幹線Hello Kitty車廂內部公開 6/30上路

從列車外觀上經典的蝴蝶結到車廂內的座位、窗戶、地面等，全都畫上滿滿的「Hello Kitty」。（圖取自《朝日新聞》）

2018-06-26 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕「JR西日本」本月25日公開「Hello Kitty（凱蒂貓）」的500系新幹線回聲號彩繪（Kodama）列車。預計將從6月30日起每天從博多站至新大阪站之間往返各一班。

綜合外媒報導，少女心噴發的「Hello Kitty新幹線」即將開駛，列車為8節車廂編組，從列車外觀上經典的蝴蝶結到車廂內的座位、窗戶、地面等，全都畫上滿滿的「Hello Kitty」。

JR西日本也公開1、2號車車廂內部裝潢，至於未公開的3號至8號車，JR西日本的負責人則表示：「依照座位不同，也有可能會發現『隱藏版Kitty』喔。」

JR西日本在2015年秋天到2018年5月，讓紫色主題的動畫《新世紀福音戰士》山陽新幹線列車上路，這次則將車身變為白色與粉色的「Hello Kitty」主題。

「Hello Kitty（凱蒂貓）」的500系新幹線回聲號彩繪（Kodama）列車，以白色與粉紅色作為基底。（圖取自《朝日新聞》）

牆面、地板、座椅靠枕套也都是Hello Kitty。（圖取自《朝日新聞》）