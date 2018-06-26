日本全國地震預測地圖出爐 關東地區最危險

日本政府的地震調查委員會今（26）日公布了2018年版的《全國地震預測地圖》，顯示各地未來30年內可能發生「6弱」以上地震的危險性機率。圖為大阪18日發生強震，最大震度「6弱」，不少房屋坍塌。（美聯社）

2018-06-26 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府的地震調查委員會今（26）日公布了2018年版的《全國地震預測地圖》，顯示各地未來30年內可能發生「6弱」以上地震的危險性機率，關東地區發生強震的機率最高，千葉市高達85%。

《共同社》報導，根據日本震度分級，震度「6弱」在震度0至7的10分級中，相當於第3高，可能會造成抗震性較差的木結構建築大量倒塌。該委員會委員長、東京大學教授平田直認為，「（日本）沒有一處地點發生震度6弱以上地震的概率為零。」

預測地圖顯示，關東地區被擔憂可能發生穿過神奈川縣近海的相模海槽大地震，以及直擊東京周圍的首都直下型地震，未來30年內發生「6弱」以上地震的機率高於其他地區，千葉市就高達85%，在都道府縣政府所在地中最高，橫濱市及水戶市也超過80%。

此外，由於南海海槽大地震的發生機率逐年上升，太平洋沿岸地區的靜岡市發生「6弱」以上地震的機率為70%、名古屋市為46%、和歌山市為58%。有巨大活斷層穿過的沿海四國地區，高知市為75%。

北海道東部被估計近海將發生新大地震，發生強震的機率因此大幅上升，包括根室市從63%升至78%、釧路市從47%增至69%。

至於在18日發生最大震度「6弱」的大阪府北部地震的近畿地區，未來30年內發生「6弱」以上地震的機率為50%左右。