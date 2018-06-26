還我真面目？3D技術重現凱撒大帝 網友驚呼：超像ET

荷蘭博物館就利用3D技術，還原出凱撒大帝的真實樣貌。（圖片來源：National Museum of Antiquities in Leiden ）

2018-06-26 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕西元前100年生於羅馬的凱撒是羅馬共和國末期的軍事統帥、政治家，更被歷史學家視為羅馬帝國第一位皇帝，因此被譽為「凱撒大帝」，但是關於他的樣貌只能透過文學或藝術家略窺一二。最近荷蘭博物館利用3D技術，還原出凱撒大帝可能的真實樣貌，不過網友看了卻沒有崇拜的衝動，還有人說面貌有點像科幻片裡的「外星人ET」。

綜合外媒報導，荷蘭國家古物博物館（The National Museum of Antiquities）最近整理了過去多幅畫作對於凱撒的描述，並利用3D重建技術還原出凱撒大帝真實的樣貌。從還原模型可見，凱撒的前額有個非常大的腫脹，讓他的頭顱呈現倒三角形。

雖然有人懷疑，凱撒頭上的腫脹可能是過去藝術家在繪畫時擅自添加的，不過關於凱撒頭上的凸起其實是有歷史根據的。過去考古學家布吉特度（Tom Buijtendorp）就曾在書籍中提到，凱撒頭上的腫脹可能是在誕生時造成。

許多網友都對於凱撒的樣貌熱烈討論，有人直言，「他的頭也太大了吧！」、「他是外星人嗎？」、「有點像普廷。」