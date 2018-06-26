英國人投書力挺台灣 前香港特首竟以「華航」反駁

台灣國際地位遭到中國打壓，一名英國人投書《金融時報》力挺台灣，但前香港特首梁振英竟投書反駁，認為既然台灣最大的航空公司叫做「China Airlines」（中華航空），代表有台灣有一部分的人不認同「台灣不屬於中國」。（彭博）

2018-06-26 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕台灣參與國際社會活動遭到中國打壓，國際航空公司紛紛被要求改名，近期爭議也在英國《金融時報》上掀起筆戰，一名英國人投書《金融時報》力挺台灣，但前香港特首梁振英竟投書反駁，認為既然台灣最大的航空公司叫做「China Airlines」（中華航空），代表台灣有一部分的人不認同「台灣與中國屬於不同的司法管轄實體」。

中國近期不斷要求世界各國航空公司更改對台灣稱呼，掀起世界各國對台灣國際地位的爭論。英國倫敦有一名讀者菲利普斯（Tony Phillips）21日以「團結合作支持台灣」為題投書《金融時報》。

菲利普斯表示，中國不斷施壓航空公司改名、在WHO打壓台灣，代表中國其實沒辦法好好處理台灣議題，也代表北京的觀點與世界各國不同，包含英國、美國其他國家都認為「中國和台灣是不同的司法管轄實體」。

菲利普斯也認為，要對抗中國強硬手段，各國的旅客和航空公司應該共同團結，與台灣站在同一陣線對抗中國。

對此，前香港特首梁振英有不同意見，他在25日投書《金融時報》表示，香港在1997年前是在英國治下的司法管轄實體，但包括英國政府在內，沒有任何人會說「香港不是中國的一部分」。

梁振英也以華航為例，台灣目前最具代表性、也是最大的航空公司「中華航空」，英文名叫做China Airlines，表示台灣還有一些人不同意菲利普斯所說的，「對台灣不屬於中國一部分」的推論。