警察用假車禍測試路人良心 結果令他們好吃驚...

德國警方以假車禍測試用路人良心，結果多數人不願伸出援手。圖為車禍示意圖。（歐新社）

2018-06-26 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕德國警方為了解有多少人在看到車禍現場時，願意主動停車提供協助。決定設計一場假車禍進行測試，結果令警方相當吃驚，因為見死不救的人比想像中還要多。

根據《德國之音》報導，德國布蘭登堡上哈弗爾縣警方在國家安全日布置一場假車禍，且還和當地媒體配合，指有兩名年輕女子受困車內，想藉機了解有多少人願意停下車來幫助她們。

為求逼真，演員和車子都塗上了血跡，現場架設7部攝影機拍攝，警方則躲在遠處，要攔下不願伸出援手的車主，若有民眾願意停下幫忙，警方也不會馬上告知他們真相，而是會等到他們自行發現。

報導中提到，一對夫婦停下車並通報緊急聯絡中心，同時安慰受困女子；另有案例為一名機車駕駛在路上揮手找到兩名用路人幫忙，並帶著急救箱進行協助。

但令警方訝異的是，路過的用路人中有90%沒有停下車來，與他們預期應該有半數以上願意幫忙有著極大差距。經過詢問後，多數駕駛都知道在事故第一時間採取措施的重要性，但他們沒辦法解釋為何不願伸出援手。然而，警方這樣的做法也引起批評，認為以假車禍教育用路人的方式有待商榷。根據德國法律，見死不救者可處以一年刑期或罰鍰。