對女性最危險國家！ 印度排第一、美國也上榜

2018-06-26 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）日前訪問548名女性議題專家，並於今天公布全世界對女性最危險國家排行榜。最終結果顯示，全球最不安全的國家為印度，美國則是唯一上榜的西方國家。

綜合媒體報導，湯森路透基金會從3月26日至5月4日期間，透過面對面、電話與網路等方式，詢問東南亞、南亞、歐洲、非洲、美洲與太平洋地區，共計548名受訪者，屬性包括學者、衛生專家、政策制定人、非政府組織工作者等人；在193個聯合國會員國中，對女性最危險的國家，並細分在健康照護、歧視、文化傳統、性暴力、不涉及性的暴力行為，以及人口販運等方面，表現最差的國家。

報導指出，調查結果指出，危險程度由高至低、前10名依序為印度、阿富汗、敘利亞、索馬利亞、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦、剛果民主共和國、葉門、奈及利亞與美國。

報導提到，專家認為，排名第一的印度，無論職業高低，印度女性都可能在工作上遇到性剝削；阿富汗與敘利亞因戰火肆虐位居第二、第三；沙烏地阿拉伯排行第五，是因女性開車禁令雖解除，但女性的日常生活仍被男性掌控；最令人錯愕的美國，則因反性侵的「#MeToo」運動爆發而上榜。