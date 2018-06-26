衰鬼4ni？為看世足飛越3200km 英男竟把門票忘家裡...

英國一名男子莫爾頓搭機橫越逾3200公里抵達目的地，但他竟把事先取得的門票，遺忘在家中抽屜。圖為英格蘭對決巴拿馬的比賽。（路透）

2018-06-26 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕世界盃足球賽14日在俄羅斯開踢，32支隊伍從小組賽開始角逐晉級門票。除了熬夜守在電視機前觀賽，許多熱血球迷直接飛到俄國，替自己支持的隊伍加油。不過場外卻傳出，英國一名男子莫爾頓（Douglas Moreton）搭機橫越逾3200公里抵達目的地，但他竟把事先取得的門票，遺忘在家中抽屜！

綜合媒體報導，為了24日G組第2輪英格蘭對決巴拿馬，莫爾頓特地從家鄉布里斯托飛往下諾夫哥羅德市。一名從事新聞業的英國男子霍維斯（Dan Howells）疑在下榻飯店附近遇到忘記帶票的莫爾頓，正在四處詢問有沒有多一張票。霍維斯聽完對方的說明，決定在推特貼照發文，向友人、網友們尋求協助。

報導指出，霍維斯貼文一出沒多久，真的有人主動釋出賽事門票，但傻眼的是，莫爾頓卻不見蹤影，霍維斯為此再度發文，希望有人見到莫爾頓，能夠告知他票劵的訊息，並稱兩人住在同一間酒店，已先在櫃台留言給對方。然而，到了比賽當天，依然無法與莫爾頓取得聯繫。

報導提到，雖然不曉得莫爾頓，最後到底有沒有及時趕上比賽，但至少他力挺的英格蘭國家隊，用6比1的懸殊比數氣走巴拿馬，並以2連勝之姿，強勢晉級16強。