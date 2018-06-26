零容忍政策緩和？ 美邊境執法者暫停起訴移民家庭

川普政府宣布「零容忍」政策，導致非法移民的孩童不得被迫與父母分離。（法新社）

2018-06-26 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府的「零容忍」政策引發各界批評，許多在美墨邊境的非法入侵家庭被迫骨肉分離，一名海關及邊境保護局高官表示，當局已暫停「零容忍」政策，邊境執法人員已暫停對攜帶兒童入境的非法移民提出刑事訴訟。

綜合外媒報導，上個月美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）宣布「零容忍」政策，導致非法移民的孩童不得以被迫與父母分離。不過，根據川普簽署的行政命令，美國海關及邊境保護局至少現在已停止向家屬起訴。

報導指出，美國海關及邊境保護局委員麥可利南（Kevin McAleenan）表示，在美國總統川普簽署行政命令暫停此分離政策後，他已停止向檢察官發送控告父母非法進入美國的個案。他解釋，「零容忍」政策事實上依然有效，但由於父母和孩子不能分離，因此不能對他們提出刑事訴訟。

麥可利南也認為，需要更好的政策讓非法移民的家庭可以聚在一起，所以需要克服法庭裁決和法律現狀，才能更有效達成。

白宮發言人桑德斯表示，有關措施只屬暫時性，這麼做只是因為美國沒有足夠空間來關押非法越境的移民家庭。