美防長訪中緩解兩國緊張？ 專家分析「恐無實質影響」

2018-06-26 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國防部長馬提斯（James Mattis）將於今日至28日出訪中國，並透露此行目的是為了掂量看看中國的戰略野心有多大，不過有專家認為，馬提斯此行對於美中兩國的緊張關係沒辦法造成實質性影響。

根據《美國之音》報導，約翰·霍普金斯大學國際問題高級研究院教授布蘭茲（Hal Brandz）認為，馬提斯確實希望緩解美中兩國的緊張關係，但基於兩國處於競爭狀態，因此馬提斯的訪中行很難起到實質性影響。

布蘭茲表示，美中兩國在亞太地區正陷入尖銳且越演越烈的全力競爭中，而在過去一兩年裡，從中國的政策可以看到中國的野心越來越大，幾十年來美國的主導地位，也被中國所挑戰。布蘭茲強調：「他們尋求推翻、至少是挑戰亞太地區的秩序，也有可能挑戰全球秩序。」

美國智庫蘭德公司國際防務問題高級研究員何天睦（Timothy Heath）指出，華府意識到中國在勸說北韓去核化的承諾方面十分重要，因此美國不能讓兩國之間的緊張態勢持續，所以馬提斯此次訪中行必定是為了緩解緊張氣氛，而馬提斯不太可能深入討論敏感議題讓爭議升級。

何天睦認為，中國可能會告訴馬蒂斯，川普政府不能在公共場合羞辱中國，同時又希望中國在北韓問題上提供幫助，美國希望中國繼續對北韓維持制裁，直到北韓展示真正的去核行動為止，而中國會把在北韓問題上的合作當作談判籌碼。