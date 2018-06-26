救火反被殺！消防員奮力救火 77歲爺卻朝他開槍

殉職的消防隊長羅沙在消防車和警車開路護送下，遺體被送太平間，沿路許多來自各個分局的消防員，站在車子經過的路旁，向殉職的隊長致敬。（美聯社）

2018-06-26 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州長灘一間11層樓的住宅大樓當地時間25日週一凌晨發生爆炸失火，消防員獲報趕往現場，沒想到一名居民竟然向居民和前來救火的消防員開槍，共3人中槍，其中一名消防員不幸身亡，警方已逮捕開槍嫌犯，動機尚在調查中。

綜合外媒報導，消防局週一凌晨3點49分獲報，趕往大樓，看到現場窗戶被炸毀，還聞到汽油味，消防員趕緊撲滅火勢，隨後巡查大樓中的住戶，一名77歲的居民湯瑪斯金（Thomas Kim）突然向消防員開槍，共2名消防員、1位居民中槍，其中資深消防隊長羅沙（Dave Rosa）送醫不治，另2名分別受輕、重傷。

警方立刻將開槍的湯瑪斯金逮捕，隨後在他的公寓中尋獲2個爆炸裝置並安全解除，還尋獲一把左輪手槍，警方懷疑湯瑪斯金蓄意開槍，他的保釋金為200萬美元。

45歲的消防隊長羅沙在該分局已任職17年，家中尚有妻子和2名孩子，當天在消防車和警車開路護送下，羅沙的遺體被送至洛杉磯市區的太平間，沿路許多來自各個分局的消防員，站在車子經過的路旁，向殉職的隊長致敬。