跟進義大利 西班牙拒絕德國難民船入港

地中海難民問題不斷惡化，船隻翻覆釀多人死亡慘劇時有所聞，此為難民船示意圖。（路透）

2018-06-26 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕地中海難民議題日益嚴重，偷渡船隻翻覆釀重大死亡慘劇時有所聞，然而，歐洲各國處理移民問題態度迥異，近日有數艘合計載有約千名難民的救難船遭義大利、馬爾他等國拒絕靠岸而滯留於地中海上，最新消息指出，西班牙也跟進拒絕靠岸國家行列，強調西國不願成為「全歐洲的海上救援組織」。

綜合外媒報導，載有200多名難民的德國非政府救難組織「生命線」（Mission Lifeline）救難船目前正滯留於馬爾他外海，由於義大利及馬爾他等國拒絕其靠岸，該組織有關人員現仍透過德國議員發聲，積極尋求願意接受其停泊的港口。此外，目前地中海上還有多艘難民船陸續對沿岸國家發出求救訊號，惟未有港口願意開放靠岸。

義大利內政部長薩維尼（Matteo Salvini）作風一向強硬，這次德國救難船申請靠岸一事遭其全力反對，薩維尼此前更曾誓言阻止救援船停靠義國，聲稱人道性質的非政府組織遭人口販運集團利用，而「義國不想再當非法移民勾當的共犯」。

義大利及馬爾他拒絕救難船靠岸後，多名德國議員登上滯留於地中海上的難民船視察，事後發表有關船上惡劣條件及天氣惡化後可能出現人道緊急救援狀況的發言。對此，西班牙經濟發展部長阿布洛斯（Jose Luis Abalos）在當地時間25日發表聲明，強調西班牙並非全歐洲的海上救援組織，不願開放難民船入港泊船。