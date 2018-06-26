瓦干達道具變真文物！ 美博物館收購《黑豹》戰服

《黑豹》裡的道具將成為真的文物。（美聯社）

2018-06-26 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕漫威電影《黑豹》（Black Panther）是首部黑人為主的超級英雄電影，劇中的虛幻國度「瓦干達王朝」也深受影迷喜愛，現在傳出黑豹電影裡的道具，將被史密森尼學會（The Smithsonian Institution）旗下的歷史和文化博物館典藏，真正的成為「文物」。

綜合外媒報導，《黑豹》全球創下13億美元票房，就連《復仇者聯盟3》也望塵莫及，除了票房亮眼，《黑豹》電影的出現，對黑人文化來說深具歷史意義。

近日美國國立非裔美國人歷史和文化博物館（National Museum of African American History and Culture）表示，今年10月將舉行的史密森尼美國非裔美國電影節，會購入4件《黑豹》道具，包括主演查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）身穿的黑豹戰服，另外還包括簽名版劇本、兩頁待售劇本及電影劇照。

史密森尼學會指出，《黑豹》理應獲特別表揚，因為這是首次以黑人為主的超級英雄漫畫，且能夠立足在美國傳統主流文化上，雖然電影業過去曾經忽視了不少有色人種，但《黑豹》出現說明了電影業的進步。