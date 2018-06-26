中國老兵維權抗爭 傳鎮江戒嚴、調2個師開坦克進場鎮壓

中國老兵鎮江維權抗爭，傳被官方定調「十分危急」，週日起，鎮江已戒嚴，並調坦克車進場維穩。（圖擷取自YouTube影片）

2018-06-26 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇鎮江老兵維權抗爭事件，形成中國官方暴力鎮壓，之前有網友貼文指調派解放軍進場鎮壓，而據一則在網上流傳的影片指出，鎮江事件已中共官方定調「十分危急」，且已在週日戒嚴，並2個師的解放軍開坦克車進場鎮壓。

據之前曾多次上傳郭文貴爆料影片的網友「零點時刻」，在本月24日再發出一則影片，標題就是「鎮江戒嚴，火車停開，習近平調集兩個師開坦克鎮壓上訪老兵」，影片內容有坦克車及解放軍進入的畫面，而旁白中更直指官方調派重兵及裝甲車進場維穩，鎮江城外已派駐2師的部隊及坦克候命。

影片旁白指出，鎮江在經過23日官方強力鎮壓之後，有多位老官受傷及關押，正在等待遣返，且官方已將鎮江情況定調「十分危急」，並從鎮江週圍城鎮調大批特警部隊進入，週日（24日）上午八時許，鎮江市政府週圍已經戒嚴，各地趕到鎮江的老兵，一經發現即抓捕及帶走。

旁白也指出，有證據顯示，參與當地維穩的官方部隊，包括配備裝甲車等重型裝備的武警部隊、及當地官方組織有黑勢力的年輕人配備鐵棍和盾牌等。

綜合媒體報導，鎮江老兵抗爭事件已進入一週，而至25日，鎮江老兵對外通聯訊息已經全部被封鎖，現況不明。