《大黃蜂》導演背水一戰！失敗得回家繼承千億資產

2018-06-26 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕電影《變形金剛》第5集票房慘烈，系列作第6部電影《大黃蜂》找來只有拍過動畫片的導演崔維斯奈特（Travis Knight）。據了解，《大黃蜂》這部電影對崔維斯奈特意義重大，一旦他在電影產業失敗，就得繼承父親、NIKE創辦人菲爾奈特（Phil Knight）的307億美元（約新台幣9387億元）。

綜合媒體報導，崔維斯奈特身為全球知名運動品牌創辦的兒子，從小就背負「奈特之子」的巨大壓力。但崔維斯奈特執著想闖出一片天，高中畢業後，雖然拿到史丹佛大學的入學資格，但卻拒絕就讀這所名校，跑到紐約布魯克林以chilly TEE為藝名出了嘻哈專輯《離我遠點》，銷售量突破10萬張的好成績，但大部分的銷量都是父親私下貢獻的，甚至還傳出崔維斯奈特能夠出專輯，都是這靠父親去向唱片公司遊說。

後來，崔維斯奈特以第一名的成績考入波特蘭州立大學，畢業後隱藏自己的背景，進入威爾·文頓（Will Vinton）動畫廣告公司實習，並在此愛上定格動畫。不過，父親趁著威爾·文頓面臨財務危機時，買下整間公司送給兒子，讓崔維斯奈特直接擔任董事長，公司後來改名為萊卡動畫工作室（Laika），該工作室的動畫作品先後獲得奧斯卡4次提名。現在崔維斯奈特接手《變形金剛》系列作，首次執導真人電影，對他而言是背水一戰，如果不好好努力，可能就要回去繼承百億美元家業。