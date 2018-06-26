對外通聯全被滅了！中國老兵鎮江抗爭傳聲援者被堵外圍

中國老兵鎮江維權抗爭已持續一週，目前所有情況都遭封鎖。（圖擷取自網路）

2018-06-26 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國老兵鎮江維權抗爭事件，在各地老兵馳援、解放軍坦克進場之後，升高緊張氣氛，但是，中國官方也切斷所有老兵的通連，原本在昨天之前還有少許手機、微博出現訊息，到昨晚已經全部封鎖，整個狀況處於封閉狀態。

不過，據少數翻牆出來的訊息指出，綜合媒體報導，昨晚9點多，鎮江街面上出現洗地，但詳情不知，而之前就有網友傳遞訊息，指當地被困的老兵約2000多人，出動鎮壓的武警人數從1萬多增到2萬多，並有畫面指解放軍及坦克車都被調進場。

另據《自由亞洲電台》報導，目前鎮江當地老兵對外聯繫管道都被切斷，連手機都被屏蔽，有老兵受訪指出，23日凌晨3點鐘，有約3000名老兵休息中被9000多名特警打了，重傷老兵及家屬約200多人、輕傷300多人，太嚴重才引起全國老兵聲援。

到25日上午，這位老兵表示，「今天我打現場戰友（電話）都打不通了，包括我們的網絡都屏蔽了，微信、QQ都屏蔽了，聯繫不上」，但是被堵在外圍無法進入聲援的戰友傳消息指出，包圍圈內約有3~4000人，而大批被阻在火車站、高速公路外的戰友約有「幾萬人」。

而幾位正準備前往鎮江聲援的老兵，有的失聯、有的表示不方便通電話、有的直接說已遭到控制，而鎮江市政府也拒絕發言，要向宣傳部查詢，不過宣傳部電話，「不是無法接通就是無人接聽」。