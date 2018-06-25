泰國大選一再延期 軍政府副總理：最遲5月5日

泰國副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）週一（25日）表示，最遲會在明年5月5日舉行大選，意味預定明年2月舉行的選舉可能又會再延後。（歐新社）

2018-06-25 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕泰國軍政府一再延後舉行大選，泰國副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）週一（25日）表示，最遲會在明年5月5日進行選舉，意味預定明年2月舉行的大選可能又會再延後。

《路透》報導，自2014年政變後，泰國政府一直是由軍方掌控，其以維持和平與秩序為由禁止各項政治活動。軍政府先前已承諾會舉行全國大選，卻一再延後日期，此前是預定2019年2月進行選舉。

週一，威薩努援引憲法規定和立法程序等時間限制告訴記者，從明年2月24日開始，各個日期都可能是選舉日，最遲則會在5月5日舉行大選。

威薩努還說，軍政府將在今年9月至12月放寬政治活動禁令，允許有意參選人為選舉展開行政準備工作，但仍禁止5人以上的公眾集會和競選活動，「他們可以做的是舉行黨派會議、決定黨規、尋找黨員、與選舉委員會討論選區劃分，並確立黨候選人」。

泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）上週表示，全國大選不會在泰王瓦吉拉隆功加冕大典前舉行，意味著明年2月的大選可能再度推遲。

泰國民主運動人士朗西曼（Rangsiman Rome）說，他對軍政府發出又可能延遲大選的消息並不感到意外，「現在還不能確定大選會在2月24日至5月5日之間舉行」。