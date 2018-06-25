兩韓關係回暖之際 南韓將採購美P-8A反潛巡邏機

2018-06-25 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍方今（25）日決定，將購買美國波音公司產製的P-8A「海神式」（P-8A Poseidon）反潛巡邏機。南韓軍事專家指出，在北韓完全無核化之前，南韓都必須持續守衛國家安全。

《韓聯社》報導，南韓防衛事業廳（DAPA）表示，國防部長宋永武當天下午主持召開防衛事業推進委員會會議，討論下一年度韓國海上巡邏機項目，決定以「對外軍售」（FMS）方式購買P-8A「海神式」反潛巡邏機。

防衛事業廳表示，本月中旬將向美方發送供貨商資質評估和最終選擇許可權（LOA），預計美韓將會在8月起就採購事宜進行協商。另外，南韓軍方還計劃在2022至2023年引進數架海上巡邏機。

《路透》指出，在南韓與北韓的關係尚未解凍前，南韓政府今年2月表示，將從海外購買具有更強反潛能力的新型海上巡邏機，以加強應對北韓潛射彈道飛彈的威脅。

南韓國防與安全論壇（Korea Defence and Security Forum）的高級研究員Yang Uk說，「就算南韓與美國今年決定不舉行軍事演習，我們也必須持續守衛國家安全，直到北韓完全無核化，而且我們還需要汰換老舊的海上巡邏機」。

南韓目前擁有1架機齡頗高的P-3獵戶座海上巡邏機，其由美國洛克希德公司產製。