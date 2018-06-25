美移交北韓邊境逾百棺木 接收韓戰陣亡將士

2018-06-25 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕韓戰停火60多年後，在當地的美軍陣亡將士遺體終於能返鄉了！美國昨（24）日已向北韓邊境移交逾百付棺木，並且備妥替代方案，準備接收多達200具的韓戰陣亡將士遺體。

綜合媒體報導，川金會期間，北韓領導人金正恩向美國總統川普承諾，將歸還在韓戰陣亡的美軍遺體。美國國防部長馬提斯（James Mattis）本週末出發前往中國後，將會造訪南韓，但尚不清楚是否與移交儀式有關。

有聯合國官員透露，這批在首爾打造的棺木已移往南北韓交界的「安全區」，以便準備接收遺體，且將以「有尊嚴的方式」運送陣亡將士遺體。不過該聯合國官員並未說明詳細的移交時間點。

這些將士遺體將被蓋上聯合國部隊旗幟，並以民用貨車送往南韓烏山空軍基地，待由美國陸軍上將、聯合國部隊司令布魯克斯（Vincent Keith Brooks）及美軍駐韓指揮官正式接收後，以C-17運輸機運往夏威夷的國防部戰略/統計局（DPAA）實驗室做後續處理，如比對DNA、個人物品並由法醫鑑定殘餘物。確認身分的過程，恐須花費數個月的時間。

不過，據《紐約時報》報導，過去自北韓運往美國的士兵遺體，均有無名骨及動物骨骸混雜其中。

據DPAA估計，整場韓戰有超過7800名美軍失蹤，其中有5300人消失在北韓境內。DPAA表示，多數人被囚禁在戰俘營。1996至2005年間，美國與北韓所組成的軍事搜索團隊共進行了33次遣返遺體行動，多達229具遺體被送回美國。據Military.com網站指出，後因北韓致力發展核武，且當時的布希政府聲稱得不到北韓的充分保證，這項行動已停滯十多年。