港鐵爆豆腐渣工程 5000根鋼筋被剪短

香港地鐵公司的沙田-中環支線爆出豆腐渣工程，近日被揭發多達5000根鋼筋被剪短。圖為港鐵列車。（圖取自港鐵臉書）

2018-06-25 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港地鐵公司的沙田-中環支線爆出豆腐渣工程，從最初爆出紅磡車站有5根鋼筋被非法剪短，近日又被揭發多達5000根鋼筋被剪短。

綜合外媒報導，中國全國人大代表、香港特區立法會鐵路事宜小組主席田北辰24日表示，紅磡站事件中，有人發現剪短鋼筋問題後，曾要求承建商禮頓改善，但最後欠缺證據顯示禮頓曾改善。

田北辰還引述前線人員的消息驚爆，月台2.6萬個螺絲帽接駁位中，多達2成即5000根鋼筋被剪短，「我希望我聽到的只是傳聞，但如果全部都有剪筋，那麼真的需要重新看遍全部樓層」。

田北辰表示，「承包商目前可能通過了載重測試、壓力測試和負載測試，但在3年、5年、7年的時間後，問題就會浮現」。他建議拆除月台5面牆檢查鋼筋，以策安全，必要時盡快加固受影響的工程。

香港《蘋果日報》上月底率先爆料有「近2成」的螺絲帽破損或移位，承建商懷疑未有更換問題零件，反而剪短鋼筋假裝成功接駁，亦即有約5000個鋼筋被剪短。但被港鐵指責報導內容誤導，引起公眾恐慌。

港鐵後來才承認2015年8月就發現5條鋼筋被人剪短，但又說是5次發現鋼筋被剪短，並非5條。港鐵行政總裁梁國權又稱，依監督人員的匯報和書面紀錄，「推算」被剪短的鋼筋少於20支。港府已下令港鐵一週內交報告，並安排獨立專家測試月台的負重荷載。