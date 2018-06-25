澳男打死6隻「神仙企鵝」 僅判社區服務引怒火

澳洲一名男子在酒後持棍棒打死6隻世上最小的企鵝「小藍企鵝」，今（25）日被法官判處49小時社區服務，引發動物保護團體怒轟。（法新社）

2018-06-25 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名20歲男子，被控在酒後持棍棒打死6隻世上最小的企鵝「小藍企鵝」，今（25）日被法官判處49小時社區服務，引發動物保護團體怒轟。

綜合外媒報導，澳洲男子傑弗瑞（Joshua Jeffrey）2016年和2名友人在塔斯馬尼亞州一處海灘喝醉後，拿棍棒重擊數隻又稱為「神仙企鵝」（fairy penguins）的小藍企鵝，因此被控加重虐待動物罪。

法官雅哥（Tamara Jago）表示，傑弗瑞對「脆弱的企鵝」施以「冷酷殘忍的舉動」，且毫無悔意。警方發現9隻企鵝屍體，經檢驗證實，其中6隻頭部受創的傷勢符合鈍性創傷，而另外3隻的死因未知。

最終，法官考量到傑弗瑞的心理狀況，僅判處社區服務49小時，以及82澳元15分（約1900新台幣）罰款。傑弗瑞的律師先前告訴法庭，被告從小就飽受精神疾病困擾。

在塔斯馬尼亞州的加重虐待動物罪，最重可處5年監禁，或超過3.1萬澳元（約70萬新台幣）罰款。

塔斯馬尼亞鳥盟執行長、享譽國際的海鳥專家伍勒（Eric Woehler）說，「此判決毫無嚇阻效力」，並把塔斯馬尼亞珍貴的野生動物價值貶到最低，替未來攻擊野生動物的案件創下不為人樂見的先例。

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