日航改台灣稱謂只改簡體中文版 外企可能跟進

日航以及全日空只在簡體中文網頁變動台灣名稱，有外媒認為是面對中國壓力的可行辦法，可能有其他外國企業跟進。圖為日航班機（遠處）及全日空（近處）班機。（法新社）

2018-06-25 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國施壓全球逾44家航空公司更改台灣名稱，日前還透過官媒「新華社」一一點名未配合的業者。其中，日本航空（JAL）及全日空（ANA）一度改稱「台灣」為「中國台灣」，馬上接到本國人抗議，不到一天又改回來滅火，但是12日仍偷偷地在簡體中文網頁標註「中国台湾」，至於繁體中文與其他語言網頁仍維持「台灣」。有外媒指稱，這作法引起不少外國企業注意，考慮跟進仿效，避開中國壓力的解套方式。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，日航及全日空這樣的做法，意外成為外國企業的榜樣，認為這是最有效的解套辦法，能顧及立場，也能逃避中方的打壓。而北京當局也祭出最後通牒，未配合改名的外企可能將被中國拒於門外，連上海進口博覽會都無法參加。

報導也指出，中國民航局尤其鎖定美籍航空，不斷施壓將官網的「台灣」改為「中國台灣」，且不得將台灣列為「國家」，但白宮方面態度強硬，似乎暗中通令航空業者不准遵從中方指示。