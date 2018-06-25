花6萬買打不開的保險櫃 YouTuber竟撈出鑽戒金條

國外有位小有名氣的Youtuber日前花費1500英鎊，在拍賣會買了一個年代不詳確打不開的保險櫃，近日他將費盡心思打開保險櫃的影片PO網，讓眾人為之驚嘆。（圖擷自YouTube）

2018-06-25 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕國外有位小有名氣的YouTuber日前花費1500英鎊（約台幣6萬元），在拍賣會買了一個年代不詳、卻打不開的保險櫃，近日他將費盡心思打開保險櫃，還把影片PO網，讓眾人為之驚嘆，因為不僅從保險櫃裡撈出一枚鑽戒，甚至還發現3塊金磚，讓看到的網友都嘖嘖稱奇；不過也有人懷疑，影片似乎被剪接過，可能動過手腳。

來自英國、以YouTube頻道「Kill'em」聞名的Youtuber史坦尼蘭德（Tom Stanniland），喜歡拍攝瘋狂冒險影片，他在16日時貼出一段影片，指自己日前拍賣會上花費1500英鎊買了一個打不開的保險櫃，且無人知曉裡面還有什麼東西，影片中只見他用了鐵鎚、噴槍甚至砂輪機等，才終於把保險櫃鋸出一個小洞，雖然過程辛苦，但隨後他不僅從保險櫃裡發現一些舊紙鈔及雜物，還陸續發現一枚鑽戒，以及一顆雞蛋大小、看起來像是鑽石的橢圓形透明物，最後甚至還撈出3根金條，讓他跟女友驚呼不已，看到的網友也都嘖嘖稱奇。

雖然該段影片發布至今已獲得超過170萬次點閱，並成為他最受歡迎的影片，但有不少網友質疑影片的真實性，除了有人懷疑影片有被剪接過，也有人說「那麼大塊的金磚非常重，他拿起來扔地上的感覺一點都不重」，有些人則懷疑找到的鑽石可能其實是塑膠或水晶。

Youtuber史坦尼蘭德用了鐵鎚、噴槍甚至砂輪機等才終於把保險櫃鋸出一個小洞。（圖擷自YouTube）

Youtuber史坦尼蘭德疑似從保險櫃裡發現鑽戒。（圖擷自YouTube）

Youtuber史坦尼蘭德疑似從保險櫃裡發現大顆的鑽石。（圖擷自YouTube）