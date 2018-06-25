日本球迷撿垃圾被狂讚 中國吃味：我們為何沒人誇？

世界杯足球賽賽事熱烈，日本球迷因觀賽之餘不忘拿出垃圾袋主動清理垃圾，引發各界好評。不過有中國網友質疑，也有許多中國球迷會在觀賽後一併把垃圾帶走，卻沒有獲得外界相應的關注。（圖擷取自網路）

2018-06-25 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕4年一次的世界杯足球賽於本月14日在俄羅斯登場，各國有不少球迷都特地到場支持，其中，日本球迷在狂歡之餘不忘主動收拾垃圾，獲得不少外媒讚嘆；不過，也有中國網友為此不平，聲稱許多中國球迷也會這樣做，為何就沒有人報導？甚至有中國媒體抱怨，中國人的善舉都被網路推手或行銷帳號無視，甚至成為被嘲諷、攻擊的對象。

世界杯足球賽賽事熱烈，日本球迷因上週在觀賽之餘，不忘拿出垃圾袋主動清理座位上留下來的垃圾，引發各界好評。不過針對這一波讚譽，卻有中國網友質疑，也有許多中國球迷會在觀賽後一併把垃圾帶走，卻沒有獲得外界相應的關注，網友也指稱，中超（中國足球協會超級聯賽）各隊球迷也曾多次在場外聯合互動，展開關愛身心障礙者、敬老服務等社會公益活動，這些善舉都沒人報導。甚至有中國媒體為此批評，中國人的善舉都被網路推手或行銷帳號無視，甚至還被拿來當成攻擊和嘲諷中國國足的依據。

不過這項消息在台灣被轉PO到PTT後，引發網友一陣嘲諷，紛紛留言酸說「新發現，中國人會把垃圾帶走」、「你們是一併帶走，人家是當免費義工，有差」、「一併帶走只是基本中的基本」、「笑死這也能吵」、「中國人只會到處留碎玻璃好嗎？」、「因為還有滿地玻璃沒撿完」、「這是該做的事情，就不要說了」、「因為中國沒踢進世界盃，跟台灣球迷也沒人誇一樣」、「一個是想維持國家形象，一個是想被國際稱讚才撿」。也有人不忘結合時事「中國人有時間忌妒日本人，不如去關心國內老兵」。

相關連結請見：

澎湃新聞「日本球迷清理垃圾就是高素質？那中國球迷收垃圾為何沒人誇」

「日本球迷撿垃圾獲讚 其實中國球迷也在這麼做」