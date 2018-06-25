中國有1.4億人不舉？ 中國常山藥業放話遭罰280萬

中國製藥廠常山藥業日前聲稱全中國約有1.4億人有陽痿問題，激勵公司股價大漲，但沒想到公司董事長等多名主管紛紛藉機賣股套現獲鉅利，遭中國監管單位進行調查，最後依《證券法》開罰60萬人民幣。（情境圖）

2018-06-25 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國製藥廠常山藥業日前聲稱全中國約有1.4億人有陽痿問題，激勵公司股價大漲，但沒想到公司董事長等多名主管紛紛藉機賣股套現，獲利約8764萬人民幣（約4.03億台幣），遭中國監管單位進行調查，最後依《證券法》開罰常山藥業60萬人民幣（約280萬台幣），正副董事長各罰30萬人民幣（約140萬台幣）。

綜合中國媒體報導，中國常山藥業在5月宣布，旗下研發的中國版威而鋼獲得中國政府的生產許可，該單位表示中國有1億4000萬名男性，患有勃起功能障礙（ED），這意味著全中國逾7億男性中每5人中就有1人有陽痿問題，若考慮年齡因素，這一比例還會提高，甚至每3個成年男性就有1人陽痿。

常山藥業聲稱，若3成接受治療將有4200萬人，是總產值高達百億元人民幣的潛力市場，這項消息也激勵公司股價連2日大漲，漲幅高達20%，然而股價大漲後，該公司4名高階主管卻大幅賣股1008萬股，套現超過8764萬人民幣（約4.03億台幣），也導致常山藥業股價瞬間暴跌打入跌停。

異常波動引發中國證監單位介入調查，調查後認為常山藥業違反了《證券法》，有誤導投資者嫌疑，決定對對常山藥業給予警告，並處以罰款60萬元人民幣、公司董事長兼總經理高樹華、副總經理兼董事會秘書吳志平各罰款30萬元人民幣。

中國套現不斷發生，據《新浪財經》報導，有評論者認為中國證監單位處罰過輕，例如2017年曾有一家紅旗連鎖控股公司，因為違反相關規定套現5.8億元人民幣（約新台幣26億元），最後只處罰600萬元人民幣（約新台幣2760萬元），故股東違法肆無忌憚。