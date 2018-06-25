中國部署「機械鴿」跟監 新疆人民一舉一動全都錄

傳出中國部署機械鴿在新疆等地，用來監視民眾動靜。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2018-06-25 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國「天網」監視系統因外媒實測7分鐘就能抓到人而聲名大噪，而現在更傳出當局派出機械鴿子擔任空中監視的任務，由於外型極為逼真，常會吸引鴿子與其同飛，令人難以辨認。

據《南華早報》報導，消息人士透露，中國當局近年來至少在包含新疆在內的5個省分，超過30個軍事與政府機構部署了鳥型無人機和相關裝置，用來監視民眾動靜，這款鳥型無人機稱為「信鴿系統」，該計畫由中國西北工業大學教授宋筆鋒（Song Bifeng）領導，宋曾參與「殲-20」隱形戰機的開發。

研究人員指出，這款鳥型無人機模擬了90%的活鴿動作，讓鴿子以為是同伴與其伴飛，機械鴿能以時速40公里的速度飛行30分鐘，機內配備高畫質攝影機、GPS、飛行控制系統、資料傳輸器等，而機械鴿飛行時，幾乎沒有噪音，也讓民眾難以察覺遭到監控。

研究單位證實機械鴿已經部署在新疆等地，除了監視民眾外，研究單位聲稱，該無人機還可用在救援行動、環境保護、城市規劃等目的上，具有非常大的潛力。

不過該系統仍然處於初步階段，機械鴿十分脆弱，在強風、大雨等惡劣天候下難以飛行，且不具防撞功能，低空飛行危險眾多、線路易受電磁干擾等等。