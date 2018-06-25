開戰！沙國首都遭2枚飛彈襲擊 愛國者成功攔截

沙烏地阿拉伯首都利雅德遭受葉門叛軍胡塞（Houthi）發射的2枚飛彈襲擊，沙國隨即以愛國者飛彈成功攔截。愛國者飛彈發射示意圖。（美聯社）

2018-06-25 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯24日指出，首都利雅德遭受葉門反政府武裝組織胡塞（Houthi）發射的2枚飛彈襲擊，沙國隨即以愛國者飛彈成功攔截，並沒有人員傷亡的消息傳出。

據《路透》報導，1位目擊者透露，當時至少有6聲巨響，天空發出陣陣閃光。在外國使館林立的地區發現飛彈碎片墜落，沒有造成嚴重的損害。已知在美國使館附近有1輛汽車被碎片砸毀，某處建築工地因飛彈殘骸造成火災。

胡塞所掌控的電視台指出，飛彈是瞄準沙國國防部和其他目標的，並放話只要侵略和戰爭持續的時間越長，他們的彈道導彈能力就越強。

由沙烏地阿拉伯領導的聯軍，在2015年介入葉門內戰，目的是推翻胡塞組織，恢復國際公認的流亡政府政權。胡塞這幾個月以來對沙國發射數十枚飛彈，聯軍則在6月12日對葉門港口城市荷台達發動攻勢，旨在截斷胡塞組織的供應線，因此沙國首都利雅德旋即遭受飛彈攻擊。

沙烏地阿拉伯指責胡塞先前利用荷台達港口走私伊朗製造的武器，其中包括導彈，但胡塞與伊朗都對此否認。