抗癌不難？美國研究：均衡飲食能增65％存活率

2018-06-24 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達大學（UF）發布在牛津學術期刊《JNCI癌症光譜》（Cancer Spectrum）最新研究證實，均衡飲食能降低患癌者65%的死亡率，且只吃西式飲食對乳腺癌患者是有害的。

綜合外媒報導，佛羅里達大學研究人員檢視美國國家衛生統計中心（NCHS）從1988年至1994年間收集的全國健康暨營養調查數據，以評估1200名癌症倖存者的健康和飲食狀況，這些癌症病患均被追蹤健康情況17年，到2011年止半數已死亡，但均衡飲食者存活率高出65％。

研究作者索納旺（Kalyani Sonawane）指出，過去的研究著重於吃什麼會患癌，但卻沒人探討整體飲食與癌症之間的關連，「均衡飲食」意即攝取富含營養素的各類蔬果、全穀物、蛋白質和乳製品，能降低癌症病患65%死亡風險，但只吃西式飲食對乳腺癌患者是有害的。

索納旺表示，許多癌症患者都集中攝取特定食物，例如含維生素D的食物能改善大腸直腸癌症狀，或是薑黃已被證實可以延緩腫瘤的生長速度，但讓病人什麼都吃、攝取均衡又健康的食物之辦法更佳，目前尚要探討存活下來的病患們平均可以增加多久壽命，以及加上運動習慣是否也能幫助癌症病情，因此還需要更多研究進行檢視。