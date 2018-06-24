16歲少女還1萬匯錯帳戶 被要求「開房間」才能要回

中國重慶市1名16歲少女5月要還朋友錢，卻誤把2000元人民幣（約台幣9319元）轉入網友帳戶，對方竟要一起開房間才願意還錢。（法新社）

2018-06-24 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶市1名16歲少女2018年5月向朋友借錢，近期還錢時卻誤把2000元人民幣（約台幣9319元）轉入其他網友帳戶，對方竟揚言要少女「開房間」才願意還錢，令人傻眼。

綜合外媒報導，這名16歲少女平時在當地賣場打工賺生活費，5月要還朋友錢時，卻錯把網友的資料看成朋友的，因此把錢轉入網友帳戶，向對方說明原委想把錢要回，竟遭到對方要求共開房間，想趁機發生性關係才願意將錢歸還，且態度相當囂張。

男網友還向少女嗆聲，警方不會受理金額小於5000人民幣（約台幣2萬3298元）的金錢糾紛，且是少女自己把錢轉入他的戶頭，自己沒偷、沒搶也沒騙，「隨妳怎麼做」，少女假裝應邀、想把網友約至賓館談判，不料對方竟沒出現，後來雙方也失去聯絡。

中國律師對此表示，按照中國民法，男網友收受2000人民幣的行為實屬「不當得利」，在當中還藉故想與少女發生性行為，除民事賠償外，也有極大風險涉入刑案，少女應可逕自尋求法律扶助，對男網友興訟，以捍衛自己的權益。